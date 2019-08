شهد الشوط الأول لمباراة باريس سان جيرمان في الأسبوع الثالث للدوري الفرنسي، واقعة مثيرة للمخاوف بين جدران حامل اللقب.

جاء ذلك بإصابة إدينسون كافاني مهاجم الفريق في الدقيقة 14، وحلول ماكسيم تشوبو موتينج بدلاً منه.

في الوقت الحالي يعاني باريس في خياراته الهجومية من تمرد نيمار ورغبته في الرحيل، بين وجهتين محتملتين هما برشلونة ناديه السابق أو غريمه ريال مدريد.

الأمر لم يتوقف هنا، إذا أصيب المدافع عبد الله ديالو وحل تياجو سيلفا بدلاً منه قبل نهاية الشوط، ثم أصيب كيليان مبابي في الدقيقة 66 ليخرج ويحل زاجري على حسابه.

جاء ذلك بالتزامن مع خوض ماركينيوس لمباراته رقم 250 بقميص باريس سان جيرمان، وهو يحمل شارة قيادته أيضاً.

