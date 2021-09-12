كارثة .. رقم مرعب للأهلي في الدوري السعودي

الأهلي تعادل اليوم مع التعاون

مدد النادي الأهلي سلسلته من عدم الفوز في الدوري السعودي هذا الموسم إلى 4 مباريات، وذلك بتعادله مع التعاون خارج ملعبه 1-1 ضمن الجولة الرابعة بعدما لعب مباراة متواضعة كثيرًا.

محمد العويس حارس مرمى الفريق الجداوي لعب مباراة كبيرة وتصدى للعديد من الهجمات الخطيرة جدًا للتعاون ليُساعد فريقه على الهروب من الخسارة والعودة من القصيم بنقطة التعادل الثمينة.

عدم انتصار الأهلي في مبارياته الأربعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم بصم على رقم كارثي خاص بمسيرة الفريق في البطولة، إذ لم يُحقق سوى انتصار واحد من آخر 17 مباراة له.

الأهلي فشل في الفوز في آخر 7 مباريات له من الدوري السعودي، ولم يفز سوى 3 مرات في آخر 20 مباراة، ويعود تاريخ آخر فوز له إلى 14 مايو الماضي حين هزم القادسية في جدة بهدف نظيف.

الإدارة الأهلاوية بقيادة ماجد النفيعي دعمت الفريق جيدًا خلال سوق الانتقالات الصيفي، إذ ضمت 5 أجانب هم باولينيو وفيليب براداريتش وإزجان أليوسكي ودانكلير والحسن نداو، ورغم ذلك لم يصل الأداء تحت قيادة المدرب الجديد بيسنيك هاسي للمستوى المطلوب.

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