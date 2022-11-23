كارثة جديدة .. نجم آخر يقترب من توديع معسكر فرنسا بكأس العالم

إصابة قوية تعكر فوز الديوك

أنباء صادمة جديدة للمنتخب الفرنسي، رغم الفوز الكاسح على نظيره الأسترالي بنتيجة 4/1 في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم.

أستراليا تقدمت بهدف في البداية عن طريق كريج جودوين قبل أن يرد الديوك برباعية سجل منها أوليفييه جيرو هدفين، بالإضافة لهدف كل من كيليان مبابي وأدريان رابيو.

الأنباء السيئة كانت بتعرض لوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر للفريق لإصابة قوية جدًا، أدت إلى خروجه في الدقيقة الثالثة عشر ونزول شقيقه تيو هيرنانديز.

ووفقًا لما أكدته شبكة "TF1" الفرنسية فإن إصابة هيرنانديز تبدو خطيرة وفقًا للتقييم المبدئي للجهاز الطبي لفريق المدرب ديدييه ديشان، وقد تعني حرمان اللاعب من استكمال المونديال.

ولو حدث أسوأ ما يخشاه الأطباء بمنتخب فرنسا وهو معاناة اللاعب من قطع في الرباط الصليبي مثلما أكدت إذاعة "راديو مونت كارلو"، سينضم بذلك هيرنانديز لسلسلة طويلة من المصابين في فرنسا، يتقدمهم كريم بنزيما، بول بوجبا، كريستوفر نكونكو ونجولو كانتي.

يذكر أن فرنسا تحتل حاليًا صدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، بفارق نقطتين عن الدنمارك وتونس، بينما يأتي المنتخب الأسترالي بالمركز الأخير بلا نقاط.