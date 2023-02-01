كارثة جديدة تُهدد عودة الأهلي لدوري المحترفين 2023-2024

الأهلي هبط لدوري يلو، ويبدو أن الصعود لن يكون مهمة سهلة

نقل مساعد العمري المدير الفني السابق لقطاع الفئات السنية بالنادي الأهلي خبرًا صادمًا لجماهير الفريق يخص مستقبل لاعبيه وتواجدهم معه خلال الموسم القادم.

الأهلي توج موسمه الكارثي في الدوري السعودي باحتلال المقعد الـ15 والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، ويسعى النادي للعودة سريعًا لدوري المحترفين موسم 2023-2024، لكن يبدو أن ذلك لن يكون سهلًا.

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العمري أكد خلال مداخلته مع برنامج الحصاد الرياضي أن جُل لاعبي الأهلي لن يبقون معه في الموسم القادم حين يلعب في دوري يلو، مشيرًا أنهم جميعًا طلبوا الخروج بالإعارة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأوضح الناقد والمحلل الرياضي أن ذلك الأمر سيجعل موسم الأهلي في دوري يلو وتحقيق هدفه بالعودة لدوري المحترفين صعبًا جدًا، إذ قال "أؤكد عبر مصادري الخاصة أن أغلب اللاعبين يذهبون بالانتقال بالإعارة الموسم القادم لعدم وضوح الرؤية لديهم".

تابع "الأهلي مقبل على أيام صعبة جدًا، صعبة جدًا جدًا، دوري يلو يحتاج فكر واستراتيجية مختلفة، فهو دوري صعب وغريب وعجيب وقوي، بل هو دوري يحتاج أدوات خاصة، سواء أجهزة فنية أو نوعية لاعبين".

فقدان الأهلي للاعبيه المحليين والأجانب سيُقحمه في مشكلة كبيرة، إذ سيكون مطالب بضم لاعبين آخرين جودتهم أقل لمجرد اللعب معه لموسم واحد في دوري يلو، وإلا قد يجد نفسه خارج الفرق الصاعدة لدوري المحترفين في نهاية موسم 2022-2023.

يُشار إلى أن التقارير الصحفية المتابعة للأهلي أكدت خلال اليومين الأخيرين وجود اتصالات مع المدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق خلال موسمه القادم في دوري يلو.

الجبال يمتلك خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى السعودي، وقد نجح في قيادة الفتح للصعود منه عام 2009 وبعد 4 سنوات حقق معه الإنجاز المذهل بالفوز بدوري المحترفين.