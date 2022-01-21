كارثة جديدة .. برشلونة مهدد بفقدان فاتي لفترة طويلة !

يبدو أن الأزمات تلاحق نادي برشلونة الإسباني في كل مكان، فبعد خروجه من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو، سيفقد الآن أحد أهم لاعبيه.

وخرج برشلونة من دور الـ16 بالبطولة، بعد الخسارة أمام بيلباو بنتيجة 3/2 من خلال شوطين إضافيين، بعد التعادل 2/2 في الوقت الأصلي.

وشهدت المباراة تعرض الجناح الشاب أنسو فاتي للإصابة في الفخذ بساقه اليسرى، حيث دخل في الشوط الثاني واضطر للخروج في الدقيقة 96.

ماذا قال برشلونة عن إصابة فاتي؟

النادي الإسباني قال في بيان رسمي:"يعاني فاتي من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، وستكون هناك حاجة لإجراء اختبارات لتحديد النطاق الكامل للمشكلة".

وأضاف:"المهاجم الشاب شارك كبديل في الشوط الثاني في مباراة الخميس ضد بيلباو في كأس الملك، واضطر للانسحاب من اللقاء في الوقت الإضافي".

ما هي مدة غياب اللاعب؟

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن فاتي قد يبتعد عن الملاعب لفترة تصل إلى شهرين وفقًا للمعلومات والتقييم الأولي.

وهو ما يمثل ضربة قوية جدًا للاعب الذي ابتعد معظم الموسم الماضي بسبب الإصابة وإجراء أكثر من عملية جراحية.

وتعتبر الضربة الأهم للمدرب تشافي هيرنانديز، بخسارة عثمان ديمبيلي الذي اقترب من الرحيل في شهر يناير الجاري، مما يضعه بعدد قليل من الخيارات الهجومية.

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