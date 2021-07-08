كارثة جديدة .. الاتحاد مهدد بعقوبة ضخمة الموسم المقبل

هل ينجح الاتحاد من الهروب من تلك الأزمة؟

يبدو أن هناك كارثة جديدة على أعتاب نادي الاتحاد، بعد أزمة الديون الضخمة التي وقع فيها العميد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن أنه أكثر الأندية السعودية لديها ديون.

وكانت الرياضة السعودية قد أعلنت عن أن الديون المستحقة على نادي الاتحاد، قد وصلت إلى مبلغ 140 ريال سعودي، وهو المبلغ الذي يجب تسديده قبل شهر أغسطس المقبل، لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.

ما هي الكارثة الجديدة التي ينتظرها الاتحاد؟

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، قد أخطرت إدارة الاتحاد بضرورة حل عدة قضايا عليه لمصلحة ناديي الفيصلي والقادسية.

الاتحاد أصبح الآن مهددًا بخصم 15 نقطة من رصيده ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بسبب تلك القضايا المستحقة عليه.

هذه العقوبات ستكون لها أثر سلبي على مسيرة الاتحاد خلال الموسم الجديد، حيث خسارته لهذا العدد من النقاط، سيجعل مسألة منافسته على بطولة الدوري صعبة جدًا.

لماذا تلك العقوبة على نادي الاتحاد؟

ولم يسدد الاتحاد المبلغ المتبقي من صفقة انتقال المهاجم هارون كمارا، والتي تبلغ 11 مليون ريال، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي النادي لشكوى العميد، بسبب عدم تسديد تلك الديون.

كما أن هناك ديون مستحقة لنادي الفيصلي، في صفقتي حمدان الشمراني وعبد العزيز البيشي، لم يقم الاتحاد بتسديدها أيضًا ليتم اتخاذ قرارات صارمة ضده.

هل ينجح الاتحاد في حل هذه الأزمة؟

ومنحت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي فرصة لنادي الاتحاد لمدة 30 يومًا، من أجل تسديد تلك الديون، وذلك لإسقاط العقوبات الواقعة على العميد.

وفي حالة عدم قدرة إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على تسديد تلك الديون، سيتم توقيع العقوبة القاسية، التي ستحرم الاتحاد من 15 نقطة كاملة الموسم المقبل.

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