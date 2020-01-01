كارثة تهدد دوري أبطال أوروبا - هل ينسحب نابولي من مواجهة برشلونة؟

كورونا تحكم بأحكامها..

تُطرح العديد من الأسئلة في الوقت الراهن حول إمكانية انسحاب نابولي من مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

مباراة الذهاب أقيمت في إيطاليا بحضور جماهيري كامل وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكن الوضع ازداد سوءًا خلال آخر أسبوعين في إيطاليا مع ازدياد تفشي المرض.

آخر الأنباء من إيطاليا كانت إعلان رئيس الوزراء تعليق الرحلات إلا في حالات الطوارئ، فبات من غير المسموح للطليان مغادرة أراضيهم إلا للضرورة القسوة بدءًا من يوم الثلاثاء.

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هذا الأمر يطرح تساؤلًا كبيرًا حول إذا ما كان نابولي سيتمكن من الانتقال إلى كتلانيا للعب المباراة، أم أن الظروف المحيطة ستؤدي إلى انسحاب كتيبة جاتوزو أو على الأقل تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

الدوري الإيطالي أُعلن عن إيقافه مع إيقاف كافة الأنشطة الرياضية والتعليمية، في الوقت الذي أوصت وزارة الصحة الإسبانية بإقامة مباريات الفرق الإسبانية أمام الإيطالية بدون جماهير داخل إسبانيا.

رئيس الوزراء الإيطالي كان واضحًا، حيث قال أن السلوك الأفضل حاليًا لجميع الإيطاليين هو البقاء في المنزل، في الوقت الذي أُلغيت فيه كافة الفعاليات التي فيها تجمعات بشرية بمختلف أنواعها.

الأمر سيحسم في الساعات القليلة المقبلة، وقد لا يقتصر فقط على نابولي، بل أيضًا أتالانتا ويوفنتوس، فمن الواضح أن إيطاليا في نكبة كبيرة بسبب المرض وهناك خشية من استضافة أي إيطالي في أي دولة من العالم كونه مشتبه به في نقل العدوى وانتشار المرض على أرض أخرى.