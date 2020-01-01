كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض، التي ستواجه الترجي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يستضيف الترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة، مساء غدٍ الجمعة.

وشهدت القائمة غياب محمد عواد حارس المرمى ويوسف إبراهيم أوباما صانع الألعاب، واستبعاد مصطفى فتحي لأسباب فنية.

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وضمت قائمة الزمالك 18 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، محمد عنتر، محمد أوناجم، محمود شيكابالا، أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة التي ستقام في تونس، يوم 6 مارس المقبل، لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.