كارتيرون يتعرف على لاعبي الزمالك في معسكر بطل أنجولا

الزمالك يستعد لمواجهة قوية أمام بريميرو دي أوجوستو

يستعد الزمالك لمواجهة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالقاهرة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

الزمالك حقق الفوز أمس على الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت على "ستاد القاهرة".

وتواجد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للأبيض، في لقاء أمس، بعد خلافته للصربي ميتشو الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

ويقيم الزمالك معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمواجهة الإفريقية، بداية من مساء اليوم الخميس، بقيادة الفرنسي كارتيرون في أول معسكر له مع الأبيض.

وجاء المعسكر من أجل تعرف كارتيرون على اللاعبين بشكل أكبر خلال الفترة الحالية قبل المرحلة الهامة من عمر بطولة الدوري المصري وأيضًا إفريقيا.

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يسعى كارتيرون لوضع يده على مكامن القوة والضعف في الفريق بالوقت الحالي ليستعد جيدًا للمباريات المقبلة حيث هناك ضغطًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة، وهي التي تسببت في رحيل ميتشو عن الفريق الأبيض.