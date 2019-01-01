كارتيرون يتحدث عن مواجهة أوجوستو.. وتوليه تدريب الزمالك

الزمالك يستعد لمواجهة بريميرو دي أوجوستو

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن مواجهة فريقه أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي المقرر لها السبت المقبل.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على نظيره أوجوستو من أجل استعادة فرصه في المجموعة بعد هزيمة مازيمبي الأخيرة بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال كارتيرون في تصريحا بالمؤتمر الصحفي: "سنقاتل من أجل الثلاث مواجهات التي سنخوضها على ملعبنا من أجل التأهل إلى الدور الثاني، واللقاء المقبل هو الخطوة الأولى".

وأضاف: "المواجهة ستكون قوية بكل تأكيد وجاهزون لتقديم أداء مميز والفوز رغم ضيق الوقت منذ تولي المسئولية".

وتابع كارتيرون: "الوقت ليس كافيًا بين مباراة والأخرى، وأيضًا من أجل العمل الكافي مع الفريق ويجب علينا أن نركز على الجانب النفسي والبدني".

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واختتم تصريحاته قائلًا: "النسخة الحالية من أبطال إفريقيا تمتاز بالقوة بسبب عدم خروج أندية كبيرة وجميعهم تأهلوا إلى الدور الثاني".

كارتيرون تولى تدريب الزمالك خلفًا لميتشو بعد تراجع الأداء في الفترة الأخيرة بنتائج الدوري ودوري أبطال إفريقيا.