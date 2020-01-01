كارتيرون: مواجهة مازيمبي صعبة للغاية وينتظرنا لقاء قوي أمام الأهلي

​تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن مواجهة مازيمبي الهامة المقرر لها غدا الجمعة، في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يستضيف نظيره مازيمبي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في ستاد السلام، وعينه على ضمان التأهل.

كارتيرون تحدث عن أهمية فوز غدا على مازيمبي وحسم الصعود بشكل رسمي إلى الدور المقبل من أجل المنافسة على اللقب في الموسم الحالي

وقال كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة مازيمبي قوية للغاية، خاصًة بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، يجب أن نبذل أقصى جهد في اللقاء".

وأضاف: "لا توجد مقانة بين الذهاب والإياب، استلمت المهمة بعد الهزيمة ولكن استطعنا ترتيب الأوراق والعودة مرة أخرى لضمان الصعود".

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وتابع كارتيرون: "عدم السفر إلى قطر؟، هذا الأمر ليس علاقة لي به، أمامنا لقاء قوي للغاية غدًا، وأيضًا أمامنا مباراة قوية أمام الأهلي في السوبر المصري".

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر مازيمبي الذي ضمن الصعود صاحب 10 نقاط.