كارتيرون: لست راضيًا عن إصابة عبد الشافي وهدفنا كان الفوز على الأهلي

المدرب الفرنسي يعبر عن استيائه بسبب إصابة عبد الشافي.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن فريقه كان يلعب مباراة القمة 120 أمام الأهلي، وهدفه هو تحقيق الفوز على الفريق الأحمر، من أجل الحفاظ على المركز الثاني.

وتعرض محمد عبد الشافي لإصابة قوية خلال مباراة القمة أمام الأهلي، بعد تدخل عنيف مع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر، حيث تم تشخيص الإصابة بكسر في "الترقوة".

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الإصابة التي تعرض لها محمد عبد الشافي ليست مرضية بالنسبة لي، وما حدث معه أمر غير مقبول".

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المدرب الفرنسي تابع: "هدفنا خلال المباراة هو الفوز على الأهلي، وهو ما حدث بالفعل، الفترة الماضية كانت مضغوطة جدًا بالنسبة لنا بسبب التدريبات والمعسكرات المتتالية".

وعن منافسة فريقه على الصدارة، قال كارتيرون: "لن نفرط في بطولة الدوري، ولكن علينا أن نتعامل بواقعية، نحن الآن ننافس على المركز الثاني، وسوف نستمر في المنافسة على خط النهاية".

وتحدث كارتيرون عن إصابة عبد الشافي، حيث قال: "الإصابة قوية وتحتاج لفترة علاج طويلة، وما حدث معه لست راضيًا عنه، فهو لاعب مهمة بالنسبة لنا، ولا أريد التحدث عن الإصابة أكثر من ذلك".

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واختتم مدرب الزمالك تصريحاته قائلًا: "نمتلك عبد الله جمعة الذي يمكنه أن يكون خيار جيد لنا الفترة المقبلة، ولكن إصابة عبد الشافي تحتاج لفترة طويلة".

الزمالك حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.