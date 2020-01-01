كارتيرون: فخور بإقصاء الترجي بطل إفريقيا مرتين متتاليتين

المدرب الفرنسي يتحدث عن إقصاء الترجي من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أنه فخور بإقصاء الترجي التونسي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين، في دور الربع نهائي.

الزمالك أقصى الترجي من دور الربع نهائي، بعد الفوز عليه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والخسارة في الإياب بهدف دون رد.

كارتيرون قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "هزمنا البطل خلال آخر نسختين، وهذا شيء يستحق أن نحتفي به، هذا بخلاف تتويجنا بلقب كأس السوبر على حسابه الشهر الماضي".

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المدرب الفرنسي تابع: "لعبنا مباراة الترجي بكثافة جيدة، واستطعنا إغلاق المساحات أمام المنافس، هذا رغم استقبالنا هدفًا مبكرًا، كنا على قدر الحدث ولم يتمكنوا من حرماننا من التأهل المستحق".

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باتريس وصل: "لا يمكنني القول بأننا لعبنا بشكل دفاعي، لأننا تعاملنا مع الموقف بشكل جيد، وكنا نلعب على التفاصيل الصغيرة، وسنحن لنا فرص للتسجيل".

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، ومازيمبي الكونغولي، من أجل مواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.