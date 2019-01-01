كارتيرون: تجربتي مع النصر استثنائية

كارتيرون يتحدث عن تجربته مع النصر السعودي

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء البيضاوي المغربي عن فترته أثناء قيادة النصر السعودي فنيًا في وقت سابق.

وقاد كارتيرون النصر السعودي في الفترة ما بين يناير 2017 حتى 4 يونيو من نفس الشهر، ليرحل بعد ذلك لتدريب أريزونا يونايتد في أمريكا.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "جربتي مع النصر السعودي كانت استثنائية.. لم أعرف جمهوراً متطلباً مثل جمهور النصر".

وأضاف: "لم أتوقع ذلك خاصًة في السعودية وكانت تجربة غنية جدًا بالنسبة لي لأن الجماهير متطلبة هناك بشكل كبير وهذا شيء جيد".

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وتابع الفرنسي: "تجربة جديدة واستمتعت هناك بسبب ظروف العمل في السعودية وكانت ظروف رائعة للغاية".

وقاد كارتيرون فريق النصر في 11 لقاء بين يناير حتى يونيو 2017، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في 2 وتلقى 4 هزائم أخرهم كانت أمام الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف.