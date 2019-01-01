كارتيرون يوجه نصائح مهمة للاعبي الزمالك قبل لقاء الإنتاج الحربي

مدرب الزمالك يجري اجتماعًا مع لاعبيه.

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض، قبل انطلاق التدريبات المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

المدير الفني للزمالك طلب لاعبيه ببذل أقصى جهد لهم خلال الفترة الحالية، قبل مواجهة الإنتاج الحربي، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز.

كارتيرون قدم نصائح للاعبيه ليتم تنفيذها في التدريبات، بالإضافة إلى أنه شرح بعض الجمل التكتيكية التي يريد العمل عليها.

باتريس تابع بعض التدريبات الخاصة بالإطالات، عقب انتهاء تقسيمة الفريق في تدريبات اليوم.

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وأشرف المدير الفني للزمالك على التدريبات بنفسه، حيث حرص على خضوع جميع اللاعبين على كافة التمارين، للحصول على أقصى استفادة.

التدريبات شهدة تجهيز أحمد سيد زيزو لمباراة النتاج الحربي، من أجل الدفع به، كما استكمال محمود عبد الرحيم جنش البرنامج الخاص به تحت إشراف مدرب حراس المرمى عمرو عبد السلام.

وواصل محمود حمدي الونش برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية، كما خاض ثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي تدريبات بدنية شاقة، وسط إشادة من مدربهم عمرو عبد السلام.