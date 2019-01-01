كارتيرون: الرجاء لديه الإمكانيات للذهاب بعيداً في الكونفدرالية

بطل الكونفدرالية يبحث عن فوزه الأول في المجموعات مساء الأربعاء القادم أمام أوثو دويو

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي، على صعوبة مواجهة فريقه أمام أوثو دويو الكونغولي، في بطولة الكونفدرالية.

ويستضيف الرجاء نظيرة دويو، مساء الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للقاء: "سندخل المباراة بهدف الانتصار فقط، فنحن نبحث عن الفوز الأول لنا في دور المجموعات، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام حسنية أغادير".

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وواصل: "يجب أن نكون في قمة تركيزنا، فالفريق الكونغولي لن يكون خصماً سهلاً، ولكني أثق في لاعبي الفريق وفي مستواهم".

وأتم: "لدينا الإمكانيات التي تجعلنا نذهب بعيداً في البطولة، ونحن قادرون على المنافسة على اللقب".

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الجدير بالذكر أن الرجاء يشارك في المجموعة الأولى بالبطولة برفقة كل من حسنية أغادير المغربي، ودويو بالإضافة إلى نهضة بركان المغربي، وكانت مباريات الجولة الأولى للمجموعة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كل مباراة.