كارتيرون: الدافع وراء رحيلي ليس ماديًا .. وأدرس القرار منذ فترة

كارتيرون يصدم جماهير وإدارة نادي الزمالك

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، عن سبب رحيله عن الفريق المفاجيء أمس الثلاثاء بعد اجتماعه بمجلس الإدارة.

كارتيرون رحل بشكل مفاجيء للغاية بدون مقدمات، في قرار صدم الجميع داخل نادي الزمالك، وظهر ذلك على جلسة مجلس الإدارة الذي عرض على قناة الأبيض.

وقال كارتيرون في تصريحات عبر قناة نادي "الزمالك": "أتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على الفترة الماضية، والقرار كان منذ فترة كبيرة وليس وليد اللحظة".

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وأضاف المدير الفني الفرنسي: "لم أرحل عن الزمالك بسبب الأموال، قرار رحيلي أقوم بدراسته منذ فترة طويلة وانتظرت الوقت المناسب".

وتابع كارتيرون: "هناك شهر كامل من أجل الفريق للتحضير لدوري أبطال إفريقيا وهو وقت كافٍ تمامًا من أجل التجهيز".

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر المقبل، ذهابًا وإيابًا، حيث يرغب الأبيض في العودة لمنصات التتويج.