كارتيرون: أندية شمال إفريقيا تفوز بالبطولات القارية لأسباب مادية

المدير الفني لفريق الزمالك، يكشف أسباب تفوق أندية شمال إفريقيا في البطولات.

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن أندية شمال إفريقيا تتوج بالبطولات، سواء كانت دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، لأسباب مادية من وجهة نظره.

كارتيرون قال خلال تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "هيمنة أندية شمال إفريقيا على البطولات، يأتي لأسباب مادية بالنسبة لي".

المدرب الفرنسي تابع: "في المغرب وتونس لديهم أموال كبيرة، وهو نفس الحال في مصر التي تمتلك أموال جيدة أيضًا".

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باتريس كارتيرون أردف: "أرى أن أندية جنوب إفريقيا تركز على الدوري بسبب المكاسب المادية الكبيرة، وهو سبب غيابهم عن التتويج بالبطولات القارية".

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واختتم مدرب الزمالك تصريحاته قائلًا: "أرى أن هناك أندية في جنوب إفريقيا تتفوق على صن داونز مثل كايزر تشيفز أو أورلاندو بايرتس، ولكن صن داونز وصل إلى نصف النهائي الموسم الماضي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، مساء غدٍ الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويخوض الزمالك مباراتين أمام الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة، بينما العودة ستقام في تونس العاصمة، على الملعب الأولمبي "رادس".