كارباخال: بيلينجهام مجنون ومتكامل.. ولهذا ينتقل اللاعبون الصغار إلى الدوري السعودي!

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في حوار له مع شبكة "موفيستار" الإسبانية، أدلى الدولي داني كارباخال لاعب ريال مدريد بالعديد من التصريحات القوية التي حملت العديد من الزوايا الهامة.

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تحدث كارباخال عن بداياته "المتواضعة" وكيف أنه حين تلقى أول عقد لمددة 5 أعوام، قام بشراء منزل لعائلته، وعرج من تلك النقطة لموضوع هام وهو الإغراءات التي يتلقاها اللاعبون الذين يقبلون العروض في الأندية العربية، وقصد بالتحديد الدوري السعودي.

وقال كارباخال: "في أوقات سابقة من مسيرة هذه الدوريات، كان المعتاد أن يذهب اللاعبون الأكبر سنًا والذين يقضون الفترات الأخيرة في مسيرتهم، هذا يحدث الآن ولكنهم أيضًا باتوا يجلبون اللاعبين الأصغر سنًا".

وأردف: "يمكنك أن تعمل طيلة مسيرتك بجد من أجل الحصول على عرض مادي كبير، أتفهم ما الذي عناه ذلك لجابري فيجا على سبيل المثال، في هذا المستوى أنت تؤمن بذاتك، ولكنك متأكد أيضًا دائمًا أن إصابة واحدة قد تعطلك".

وتحدث كارباخال عن أفضل اللاعبين الذين شاركهم في غرف الملابس، فقال: "سيرخيو راموس.. لوكا مودريتش.. كريستيانو رونالدو" مشيدًا بمستوى انضباطهم المثالي في فترة وجودهم في ريال مدريد.

كما تحدث عن ظهير ريال مدريد الأيمن الأسبق ميشيل سالجادو بصفته "فدوة" له مؤكدًا أنه من سوء الحظ كونه أتى إلى ريال مدريد حين كان سالجادو قد غادر.

وتحدث ايضًا عن زميله الحالي في ريال مدريد جود بيلينجهام قائلًا: "لا نريد تفخيم الأمور كثيرًا لأن المستوى مرتفع جدًا، منذ اللحظة الأولى عندما بدأ التدريب، نظرنا نحن اللاعبين القدامى إلى بعضنا البعض في فترة ما قبل الموسم، وقلنا إن هذا الرجل يعرف ما يفعله".

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وأردف: "إنه سريع جدًا ومجنون من الناحية الفنية، متكامل للغاية، وذكي، لقد فهم الأمور في وقت سريع للغاية".

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