كاد يُلقي بنفسه مرة من المُدرج ويُهين بقية الأطفال بمهاراته.. أفضل لحظات "المجنون" ماتيو ميسي

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الدوري الفرنسي - ليج 1

يُلقبونه بالوحش الصغير نظرًا لكونه الطفل الأكثر مرحًا وصخبًا بين أطفال الأسطورة ليونيل ميسي

ماتيو الإبن الأوسط للاعب الأرجنتيني اكتسب شهرة عالمية من مقاطع الفيديو الطريفة المنتشرة له

ومقالبه التي لا تتوقف في والده وأشقاؤه فهو دائم السخرية من الجميع كما أن لديه مهارات كرة قدم تشبه ميسي كثيرًا

هذا ما ستشاهدونه في مقطع فيديو يحتوي على أفضل لحظات ماتيو ميسي

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57678 الأصوات

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