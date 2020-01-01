كادو يصل الإسماعيلية للانتظام في تدريبات الدراويش

الإسماعيلي يواصل تدعيم هجومه

أعلن نادي الإسماعيلي عن وصول محترفه الجديد الأوغندي باتريك كادو إلى الإسماعيلي ليبدأ مشواره رسميًا مع الدراويش.

كادو انضم للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم مركز الهجوم خلال النصف الثاني من موسم الدوري المصري.

وينافس الإسماعيلي أيضًا على لقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بعد الوصول إلى نصف النهائي بعد المرور من الاتحاد السكندري.

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وقال الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأوغندي كادو يصل الإسماعيلية وينتظم بتدريبات الفريق".

وأضاف النادي: "ووقع اللاعب الدولي على عقود انضمامه لصفوف الدراويش تمهيدًا للانتظام بتدريبات الفريق خلال الساعات القليلة القادمة".

وتابع الإسماعيلي: "وانضم كادو لصفوف الفريق في سبيل زيادة الفاعلية الهجومية بعد التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف الذي نجح في لقب الأنظار منذ أول مشاركة له مع الفريق".