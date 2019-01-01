كاجاوا يدخل تاريخ الدوري التركي في ظهوره الأول مع بيشكتاش

يسجل هدفين في دقيقتين بالظهور الأول

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح الياباني شينجي كاجاوا، أول ياباني يسجل في الدوري التركي، بعدما سجل هدفين في ظهوره الأول بقميص بيشكتاش.

وأنضم لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، في الساعات الأخيرة إلى النسور التركية من الميركاتو الشتوي، ليبدأ مباراة اليوم كبديل.

حيث التقى بيشكتاش مع أنطالياسبور في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري التركي.

وتقدم النسور في الشوط الأول بثلاثية نظيفة من الصربي آدم لياليتش في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، ثم من توكوز وأتيبا في الدقائق 39 و43 اللذان اضافا الهدفين الثاني والثالث.

جوارديولا يعلم جيدًا أهمية هذا الفوز.. الضغط على ليفربول بكل شكل ممكن هو هدفه الرئيسي الآن! 👊 pic.twitter.com/Svlz3maDDD — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

وقلص دوكورا النتيجة في الشوط الثاني بالدقيقة 50، لكن دورسون سجل هدف بيشكتاش الرابع بالخطأ في مرماه.

ليشارك كاجاوا في الدقيقة 81، لأول مرة بقميص النسور بدلاً من لياليتش، ليسجل بعد دقيقة واحدة، الهدف الأول من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

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وعزز الياباني بداياته النارية، بهدف ثاني في الدقيقة 84، من ركلة حرة مباشرة، ليسجل الهدف السادس للضيوف.

1 - Shinji Kagawa @S_Kagawa0317 has become the first Japanese player to score in Super Lig history. 🇯🇵 pic.twitter.com/8d1qa2JMQe — OptaCan (@OptaCan) February 3, 2019

وسجل شيكو هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بنصف دستة أهداف مقابل هدفين.

ليرفع بيشكتاش رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف، عن مالاتيا سبور وطرابوزن سبور، وبفارق 11 نقطة عن الصدارة.