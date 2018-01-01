كابيلو: يوفنتوس لديه الجودة للتفوق على أتلتيكو مدريد

كابيلو يحلل تواجد الأندية الإيطالية بالمسابقات الأوروبية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى المدير الفني الإيطالي السابق، فابيو كابيلو، أن يوفنتوس قادر على تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بلقاء ثمن النهائي.

وتعد مواجهة أتلتيكو مدريد، هي الأقوى في ثمن نهائي المسابقة، إلى جانب مواجهتي، باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد، ليفربول أمام بايرن ميونيخ.

المدير الفني السابق لميلان وروما ويوفنتوس حلل خروج نابولي من دوري الأبطال: "نابولي قدم كل شيء يمتلكه لكن ليفربول على أرضه فريق قوي، أوروبا دائمًا تحتاج منك الأكثر، ليس فقط من نابولي بل من الجميع".

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وانتقل نابولي للدوري الأوروبي بعدما حل خلف باريس سان جيرمان وليفربول، ليواجه زيورخ السويسري في دور الـ32.

وواصل عن البارتينوبي مشيًدا بأداء الفريق: "أنه من الرائع أن يطبق أنشيلوتي أفكاره، لقد حدث هذا معي في روما، إدخال العقلية والطريقة الجديدة في التدريبات كأنها مزحة يجعل الجميع يلعب من أجلك".

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وأردف عن مواجهة يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد: "يوفنتوس لديه الجودة للفوز على أتلتيكو مدريد".

وعن لاتسيو الإيطالي الذي سيواجه إشبيلية الإسباني حيث يتواجد لجانب نابولي وإنتر: "لاتسيو لديه منافسة صعب في الدوري الأوروبي، لكنني لا أرى مشكلة لنابولي الذي أظهر قوته وأراه قادراً على الذهاب للفوز بالدوري الأوروبي".

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واختتم عن إمكانية عودته للتدريب مرة أخرى: "لا اعتقد هذا، هناك بعض الاتصالات، لكنني استمتع بما أقوم به".

وستبدأ الأندية الإيطالية، في العودة للمنافسات الأوروبية، بدءًا من فبراير المقبل بمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.