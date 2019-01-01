كابيلو يوضح سبب تفوق الكرة الإنجليزية وموقفه من العودة للتدريب

المدير الفني السابق يتواجد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة

أوضح فابيو كابيلو المدير الفني السابق، سبب الطفرة التي تعيشها الكرة الإنجليزية في الوقت الحالي.

ويتواجد المدرب الإيطالي السابق، حالياً في دولة الإمارات لحضور فعاليات حفل جائزة جلوب سوكر.

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وقال كابيلو في تصريحات تلفزيونية: "كرة القدم توجد أينما توجد إدارة جيدة، اللاعبون المهمون كانوا يلعبون من قبل في إيطاليا الآن مكانهم إنجلترا".

وواصل: "هناك العديد من الفرق في إنجلترا لديها مصادرة، كما يوجد بطولة جيدة، وفي إسبانيا يوجد ريال مدريد وبرشلونة لديهم تاريخ ومصادر تمويل جيدة".

وتابع: "وفي الفترة الحالية يوجد عدد من وكلاء اللاعبين هم من يتحكمون في الأمور فهم يوجهون اللاعبون نحو تلك الفرق".

وتطرق صاحب الـ 73 عاماً، للحديث عن الكرة الإيطالية وقال: "الفترة الحالية لدينا أربعة أو خمسة من اللاعبين الجيدين وربما سيكونون مفاجأة في البطولة الأوروبية".

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وأتم تصريحاته قائلاً عن حياته الشخصية وقال: "لن أعود إلى التدريب، حالياً أقوم بعمل إعلامي مع شبكة سكاي سبورت لقد تركت نشاط كرة القدم".

جدير بالذكر أن آخر رحلات كابيلو التدريبية في عام 2018 بالدوري الصيني، عندما تولى قيادة جيانجسو سونينج في الفترة من 2017 وحتى 2018.