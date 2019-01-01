كابيلو مادحًا لامبارد: المدرب المستقبلي للمنتخب الإنجليزي

مدرب الأسود الثلاثة الأسبق يتغزل في تلميذه النجيب

استفاض الخبير الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مدح لاعبه السابق في صفوف المنتخب الإنجليزي فرانك لامبارد، معتبره المدرب المستقبلي للأسود الثلاثة بعد بصمته الرائعة مع تشيلسي.

ورغم صعوبة مهمة قيادة البلوز بعد رحيل ماوريسيو ساري ومنع النادي من شراء لاعبين جدد حتى منتصف العام المُقبل، إلا أن سوبر فرانك فاجأ الجميع ببناء فريق قوي، قوامه الرئيسي من أبناء الأكاديمية، من نوعية تامي آبراهام، ماسون ماونت وتوموري وآخرون.

وجنى لامبارد ثمار تعبه وعمله، بتحقيق بنتائج جيدة جدًا بعد البداية غير الموفقة بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، تجلت في احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب أندية البريميرليج، بفارق الأهداف فقط عن الوصيف ليستر سيتي، وكليهما خلف المتصدر ليفربول بثماني نقاط، وذلك بعد انتهاء الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي البطولة الأهم دوري أبطال أوروبا، يتقاسم صدارة المجموعة الحديدية مع أياكس أمستردام وفالنسيا، ولكل فريق سبع نقاط قبل انتهاء مرحلة المجموعات بجولتين.

وعلق كابيلو الذي قاد المنتخب الإنجليزي لمدة 4 سنوات على ما يفعله لامبارد مع تشيلسي، قائلاً لشبكة "سكاي سبورتس": "هل يستطيع فرانك قيادة المنتخب الإنجليزي؟ لا أعرف .. لكن لمّ لا. فهو يقوم بعمل جيد جدًا ويفهم كل شيء، والأهم من ذلك يعمل بدون خوف ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الشباب في الملعب".

وأضاف "أتابعه بشكل جيد وأشاهد كل مبارياته، وكنت غاضبًا عندما بدأ الموسم بهزيمتين (أماما مانشستر يونايتد في افتتاح البريميرليج ثم أمام ليفربول في كأس السوبر الأوروبية)".

وختم المدرب السبعيني الذي اعتزل التدريب في ربيع العام الماضي "الفريق لم يؤدي بشكل جيد في أول مباراتين، لكن الآن تحسن الأداء والنتائج، وفعل ذلك بدون صفقات جديدة".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء العطلة الدولية الحالية، سيطير لامبارد وفريقه إلى شمال إنجلترا لمواجهة حامل لقب البريميرليج في آخر عامين مانشستر سيتي على ملعبه "الاتحاد" في قمة مواجهات الجولة الثالثة عشر، وذلك بعد هزيمة السيتي أمام ليفربول بنتيجة 1-3 في الجولة الماضية.