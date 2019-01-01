كابيلو يوضح الفارق بين الأرجنتين مع مارادونا وميسي

المقارنات بين نجمي التانجو لا تتوقف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أدلى المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو برأيه في المقارنات بين المنتخب الأرجنتيني في عهده الحالي بقيادة ليونيل ميسي، وسابقاً مع الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

وعادت المقارنات بين نجمي التانجو للواجهة في أعقاب خسارة الأرجنتين باللقاء الافتتاحي لكوبا أمريكا على يد كولومبيا.

وقال كابيلو مع "ماركا": "الجميع يتحدث، ولكن برأيي مارادونا حظى بمنتخب أرجنتيني ذو جودة أعلى بكثير ممن يلعبون مع ميسي".

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مدرب قد يضعه الكثير بين الأبرز والأفضل في تاريخ المديرين الفنيين في تاريخ القارة السمراء، بعدما حقق نجاحات خلال العقد الأخير.💫 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

وأكمل: "ميسي لعب معه لاعبين جيدين في الأمام، ولكن في الوسط والدفاع لا يوجد اسماء مميزة، هذه مشكلة مهمة، ميسي لاعب خارق".

وواصل: "ميسي يعيش ويفكر فقط في اللعب، وليس في البيزنس مثل نيمار مثلاً، وهذا أمر آخر هام".

وتلعب الأرجنتين فجر الخميس بقيادة ميسي ثاني اللقاءات في كوبا أمريكا أمام منتخب الباراجواي.