كابيلو: الغوا حراسة المرمى .. خسرت المونديال بسببهم!

يرى فابيو كابيلو المدرب الإيطالي السابق أن حراس المرمى أثروا بشكل كبير على مسيرته التدريبية، ومدى حصده للألقاب، وعلى رأسها لقب بطولة كأس العالم.

وفي تصريحات مع قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، أكد كابيلو أن حراس المرمى حكموا بالفشل على مسيرته الدولية.

ماذا قدم كابيلو في كأس العالم؟

خاض كابيلو كمدرب بطولة كأس العالم في مناسبتين، الأولى في 2010 مع منتخب إنجلترا، والثانية في 2014 مع روسيا.

وفي مونديال 2010، تعادل منتخب إنجلترا مع الولايات المتحدة بنتيجة 1-1 بسبب خطأ من الحارس روبرت جرين، وحينها وجه كابيلو اللوم إلى الكرة التي كان "من المستحيل السيطرة عليها" برأيه.

ثم تعادل "الأسود الثلاثة مع الجزائر سلبيًا، قبل الفوز على سلوفينيا بهدف دون رد، لكن في دور الستة عشر، سقط منتخب إنجلترا أمام ألمانيا بنتيجة 4-1.

أما مع روسيا، فقد ودع كابيلو المونديال من دور المجموعات، باحتلال المركز الثالث بعد التعادل مع الجزائر بنتيجة 1-1 في مباراة الجولة الثالثة.

ماذا قال كابيلو؟

وقال كابيلو: "لطالما كانت لدي المقدرة على اجتياز التصفيات بشكل جيد، ومن ثم عندما أصل إلى البطولة لا يحالفني الحظ أبدًا".

وأضاف: "الحراس كانوا يحكمون على بالفشل، مع منتخب روسيا اعتقدت بأن لدي حارس جيد وبارع، لكن خسرنا بسبب خطأين من الحراس، تسديدة بعيدة دخلت المرمى".

وأضاف: "ماذا يمكن أن تفعل، كنا متفوقين 1-0 ضد الجزائر وتونس، لا أتذكر جيدًا، وقبل دقائق من النهاية، أفلتت منه الكرة من ركنية أو ضربة ثابتة، كان الهدف بالرأس".

وتابع: "لكن في كرة القدم توجد مثل هذه الأمور، ولا يمكنك أن تفعل شيئًا، في لحظات بإمكانك الوصول بالفريق للقمة، مثل منتخب إيطاليا في كأس العالم التي فاز بها مع ليبي، أو في بطولة أوروبا".

وأكمل: "من كان أفضل حارس مع إيطاليا في البطولتين؟ لقد كان الحارس، برغم أن الفريق بالكامل لعب بشكل جيد، لكن في اللحظات الحاسمة تمكن الحارس من إنقاذ الفريق".

وأردف: "وفي كأس العالم في ألمانيا مع ليبي، كان أفضل اللاعبين فابيو كانافارو وبوفون، وهذا يعني أن الحارس أنقذ الموقف".

وشدد المدرب الإيطالي السابق على أهمية الحراس بقوله: "الحارس مهم جدًا مثل لاعب قلب الهجوم الذي يسجل الأهداف، وعندما يحافظ الحارس على النتيجة فهذا يعني أنه يبقيك في المباراة".

واختتم كابيلو تصريحاته قائلًا: "أنا للأسف ليس لدي حظ مع الحراس، سواء مع حارس إنجلترا الذي مرت الكرة من تحته، وحدث نفس الأمر مع روسيا، يجب علينا اختراع لعبة بدون حراس مرمى".

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