كابيلو: إنتر الأجهز لمقارعة يوفنتوس

يوفنتوس بلا منافس في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى فابيو كابيلو، المدرب الإيطالي، رأيه في المنافسة المحلية بالدوري الإيطالي ومن أكثر الفرق حظوظاً في كسر هيمنة يوفنتوس على المسابقة في الأعوام الأخيرة.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري قبل خمس جولات من انتهائه دون منافسة تذكر من نابولي أقرب ملاحقيه، ليحقق لقبه الثامن على التوالي.

وقال كابيلو مع "سكاي": "برأيي الفريق الأكثر جاهزية لمقارعة يوفنتوس الآن هو إنتر، لا شك في ذلك".

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وأكمل: "الفريق يحتاج تعاقدين ولكن على المستوى المطلوب لصنع الفارق، العام الحالي تعاقدوا مع ناينجولان، ولكن لم يجدوه".

وواصل مدرب يوفي السابق: "لو بقى زانيولو أعتقد كان سيقدم شيئاً إضافياً لهم".

وعلق كابيلو على مصير مواطنه أنطونيو كونتي ومن يدرب الموسم المقبل: "برأيي الفريق الأخطر والذي قد يخطف خدماته هو بايرن ميونخ".

وكان إنتر قد تعادل مع يوفنتوس بهدف لكل جانب في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي بالدوري الإيطالي.