كابيللو: تتويج إنتر ميلان بدوري 2006 مزحة كبيرة

كابيللو يتحدث عن الكالتشيو بولي وقضية دوري 2006

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعتبر المدرب الإيطالي الكبير فابيو كابيللو مسألة احتساب لقب الدوري الخاص بعام 2006 لمصلحة إنتر ميلان مجرد مزحة كبيرة لا أكثر. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

وكان كابيللو قد تحدث لصحيفة لاجازيتتا ديلو سبورت على خلفية مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس، والذي سيقام الأربعاء في المملكة العربية السعودية.

وتحدث كابيللو حول وضعية ميلان ويوفنتوس في هذه الفترة، حيث رأى أن السيدة العجوز يبقى مرشحًا للفوز بالبطولة، ولكن لا أحد يضمن ما سيحدث في النهائيات.

وبخصوص الحديث عن آخر التطورات في قضية الكالتشيو بولي قال كابيللو: "بالنسبة لي لا أعترف بفوز إنتر ميلان بلقب 2006، الأمر أشبه بمزحة كبيرة"

وأضاف: "الجميع يعرف أن يوفنتوس فاز باللقب في أرض الملعب، والجميع يعرف أيضًا التفاصيل التي حدثت في تلك القضية، لذا الأمر ليس عادلًا في رأيي"

يذكر أن الاتحاد الإيطالي قد أقر منذ حوالي شهر بأحقية إنتر ميلان في الحصول على لقب دوري 2006، رافضين بذلك الاستئناف المقدم من يوفنتوس.