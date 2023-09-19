كابوس جديد.. نجم أساسي آخر ينضم لكتيبة مصابي ريال مدريد!

المصائب لا تأتي فرادى يا أنشيلوتي..

بشكل مؤكد، باتت مشاركة الظهير الإسباني داني كارباخال في مباراة افتتاح مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمام أونيون برلين الألماني وكذلك في ديربي مدريد ضد أتلتيكو أمرًا مستحيلًا.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن الدولي الإسباني بات خارج المباراتين وانضم لكتيبة مصابي ريال مدريد التي تضرب فريق كارلو أنشيلوتي منذ مطلع الموسم الجاري 2023-2024.

وأومأت الصحيفة الثلاثاء إلى أن كارفاخال غاب عن التدريبات الجماعية للنادي الملكي استعدادًا لافتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا غدًا على ملعب سانتياجو برنابيو.

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ومن المتوقع أن يشارك ناتشو فيرنانديز بديلًا لكارباخال في هذا المركز، أو من الممكن الاعتماد على فيديريكو فالفيردي بديلًا له أو لوكاس فاسكيز.

وقد انضم كارباخال بذلك إلى كتيبة مصابي ريال مدريد وعلى رأسهم تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور، أنباء سيئة جديدة لكارلو أنشيلوتي.