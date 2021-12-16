كابوس برشلونة انتهى - مانولاس لن يشارك مع نابولي في الدوري الأوروبي

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، رسميًا تعاقده مع كوستاس مانولاس، مدافع نابولي، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن المدافع صاحب الـ 30 عامًا، قد انضم إلى أولمبياكوس مقابل 2 مليون يورو، سيحصل عليهم نادي الجنوب الإيطالي.

وسبق لمانولاس أن ارتدى قميص أولمبياكوس منذ صيف 2012، وحتى صيف 2014، عندما انتقل إلى صفوف روما الإيطالي مقابل 15 مليون يورو.

وعانى المدافع اليوناني من الإصابات هذا الموسم، أبعدته عن الكثير من مباريات فريقه، ليشارك معه فقط في 7 مباريات بكافة الموسم.

وبهذا فإن مانولاس خرج بشكل رسمي، من مواجهة نابولي وبرشلونة، في ملحق دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ومن المنتظر أن تكون مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي يوم الخميس 17 فبراير 2022 في ملعب كامب نو، على أن تكون العودة يوم 24 من الشهر ذاته، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

ويمتلك برشلونة ذكري سيئة مع مانولاس، إذ كان سببًا في خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا موسم 2017-18، بهدف قاتل عندما كان لاعبًا مع نادي روما.