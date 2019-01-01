الانتقالات
كأس الملك الاسباني

كأس ملك إسبانيا| سانابريا يقتنص التعادل لبيتيس ذهاباً

التعليقات()
Getty Images
التعادل الأول في ربع نهائي المسابقة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل ريال بيتيس مع مضيفه إسبانيول بهدف لمثله في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

تقدم بورخا إجلسياس لإسبانيول في الدقيقة 27 بعد تمريرة حاسمة من بابلو بياتي، لينهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بهدف نظيف.

اختيارات المحررين

وفي الدقيقة 81 نجح أنتونيو سانابريا في إدراك التعادل، بعد تلقيه تمريرة سيرجي ليون.

بذلك يحتاج بيتيس للخروج من الإياب على ملعبه بتعادل سلبي، أو تحقيق الفوز بأي نتيجة.

يأتي ذلك بعد فوز إشبيلية على برشلونة ذهاباً 2-0، وفوز خيتافي على فالنسيا 1-0، فيما يبقى لقاء ريال مدريد وجيرونا.

الموضوع التالي:
تركي آل الشيخ: طلبت تسجيل 3 أهداف في الزمالك وحدث ذلك
الموضوع التالي:
كأس كاراباو| تشيلسي يجتاز توتنهام ويلاقي مانشستر سيتي في النهائي
الموضوع التالي:
تقارير| إنتر يتعاقد مع ظهير ساوثامبتون
الموضوع التالي:
حسام البدري: سعيد بفوز الأهلي ولا أعلم مصير حسام حسن
الموضوع التالي:
طارق سليمان: عمر خربين انسجم معنا في يوم واحد فقط
إغلاق