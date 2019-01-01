كأس ملك إسبانيا| ريال مدريد يضرب جيرونا بثلاثية ويكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي

تغلب ريال مدريد على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

البداية أتت بواسطة كريم بنزيما الذي مرت تسديدته بجوار القائم، وفي الدقيقة 26 حاول بنزيما مجدداً لتمر الكرة بجوار القائم مرة أخرى.

وفي الدقيقة 27 تلقى بنزيما تمريرة من داني كارفاخال سجل إثرها الهدف الأول، تلاه مارسيلو بتسديدة تصدى لها الحارس جوركا إيرايزوز.

في الدقيقة 40 تلقى بيرناردو إسبينوزا ركنية سدد منها رأسية بجوار القائم، ثم أهدر كريستيان ستواني فرصة التعادل في الدقيقة 41 بتصدي لكيلور نافاس، قبل دقيقتين من الهدف الثاني للميرينجي بتمريرة من فينيسيوس جونيور وإنهاء بنزيما.

مع بداية الشوط الثاني أجرى جيرونا التبديل الأول بنزول خوانبي بدلاً من مارك مونييسا، وفي الدقيقة 58 ترك بنزيما موقعه لصالح ماركو أسينسيو.

في الدقيقة 59 حل فاليري فيرنانديز بدلاً من ستواني، ثم أجرى الملكي تبديله الثاني بنزول ناتشو فيرنانديز بدلاً من سيرجيو راموس لدواعي الإصابة.

وفي الدقيقة 65 سدد لوكاس فاسكيز كرة ارتطمت بالقائم الأيمن، قبل دقيقتين من آخر تغييرات المباراة، بنزول جاريث بيل بدلاً من فينيسيوس، وأليكس باتشون بدلاً من سيونج هو بايك على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 71 سدد بيدرو بورو هدف جيرونا الوحيد بعد تمريرة من أليكس باتشون، قبل أن يقتل ماركوس لورينتي المباراة بالهدف الثالث بعد تمريرة من داني سيبايوس.

بذلك يتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين 7-3، رفقة فالنسيا وبرشلونة وريال بيتيس، بانتظار القرعة غداً الجمعة.