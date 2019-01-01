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كأس ملك إسبانيا| جيرونا يقصي أتلتيكو مدريد في عقر داره

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خروج مفاجئ للروخيبلانكوس في ملعبه..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه جيرونا بثلاثة أهداف لمثلهم في إياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

 

تقدم نيكولا كالينيتش في الدقيقة 12، بعد تمريرة من الأوروجوياني دييجو جودين.

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وفي الدقيقة 37 سجل فيرنانديز فاليري هدف التعادل لجيرونا، لينهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر حل رودري بدلاً من ساؤول، بينما أتى الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليتقدم جيرونا للمرة الأولى بهدف كريستيان ستواني.

وفي الدقيقة 61 حل أنتوان جريزمان بدلاً من كوكي، فيما سجل أنخيل كوريا التعادل بتمريرة من الأول في الدقيقة 66.

اقترب أتلتيكو من الصعود في الدقيقة 84 بتسديدة رائعة من توماس ليمار، فيما أدرك سيدو دومبيا التعادل في الدقيقة 88 ليصعد بفريقه إلى دور الثمانية.

قاعدة الهدف الخارجي هي ما رجحت كفة جيرونا، بعد نهاية الذهاب بالتعادل بهدف لمثله في ملعب الفريق الكتالوني.

تلك المباراة شهدت نجاح جيرونا في التأهل لربع نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

كما بات جيرونا أول فريق يسجل 3 أهداف في شباك الأتلتي على ملعبه واندا ميتروبوليتانا.

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