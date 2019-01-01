كأس ملك إسبانيا| جيرونا يقصي أتلتيكو مدريد في عقر داره

خروج مفاجئ للروخيبلانكوس في ملعبه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه جيرونا بثلاثة أهداف لمثلهم في إياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

تقدم نيكولا كالينيتش في الدقيقة 12، بعد تمريرة من الأوروجوياني دييجو جودين. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وفي الدقيقة 37 سجل فيرنانديز فاليري هدف التعادل لجيرونا، لينهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر حل رودري بدلاً من ساؤول، بينما أتى الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليتقدم جيرونا للمرة الأولى بهدف كريستيان ستواني.

وفي الدقيقة 61 حل أنتوان جريزمان بدلاً من كوكي، فيما سجل أنخيل كوريا التعادل بتمريرة من الأول في الدقيقة 66.

اقترب أتلتيكو من الصعود في الدقيقة 84 بتسديدة رائعة من توماس ليمار، فيما أدرك سيدو دومبيا التعادل في الدقيقة 88 ليصعد بفريقه إلى دور الثمانية.

قاعدة الهدف الخارجي هي ما رجحت كفة جيرونا، بعد نهاية الذهاب بالتعادل بهدف لمثله في ملعب الفريق الكتالوني.

1 - Girona have reached the Copa del Rey quarter-finals for the first time ever. Epic. pic.twitter.com/X1IHaFLOKf — OptaJose (@OptaJose) January 16, 2019

تلك المباراة شهدت نجاح جيرونا في التأهل لربع نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

Girona are the first visiting team to score 3 goals against Atletico Madrid in Atleti's Wanda Metroplitano stadium. — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 16, 2019

كما بات جيرونا أول فريق يسجل 3 أهداف في شباك الأتلتي على ملعبه واندا ميتروبوليتانا.