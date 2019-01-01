كأس ملك إسبانيا | أرقام قياسية لميسي وبرشلونة بعد الفوز على ليفانتي

ما هي الأرقام التي حققها برشلونة بعد الفوز على ليفانتي في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا؟

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حقق نادي برشلونة إنجازًا تاريخيًا بعد تجاوز ليفانتي في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، كما اقترب ليونيل ميسي من تحقيق رقم تاريخي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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برشلونة انتصر على ليفانتي بثلاثية نظيفة ليضمن التواجد في ربع نهائي كأس الملك.

ولم يخرج برشلونة من كأس الملك وتأهل في 22 دور إقصائي على التوالي منذ خروجه أمام ريال مدريد في نصف النهائي موسم 2012-2013.

ويعد البلوجرانا أول فريق في إسبانيا يتمكن من الحفاظ على هذه السلسلة.

خطوة أخرى نحو اللقب.. 🏆

22 - Barcelona have progressed 22 #CopadelRey Knock-Out rounds in a row in Copa del Rey, more than any other team ever. King pic.twitter.com/L82lX6iYsC — OptaJose (@OptaJose) January 17, 2019

كما وصل ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 49 في كأس الملك ليصبح ثاني هداف في تاريخ البلوجرانا في البطولة بالتساوي مع كيبالا بينما ساميتير هو الأكثر تسجيلًا للنادي الكتالوني بواقع 64.

وكانت آخر مرة لم يتواجد فيها برشلونة بربع النهائي من كأس الملك ترجع لموسم 2004-2005 ومنذ حينها ووصل الفريق إلى هذا الدور في كل موسم.