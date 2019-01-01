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كأس ملك إسبانيا | أرقام قياسية لميسي وبرشلونة بعد الفوز على ليفانتي

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ما هي الأرقام التي حققها برشلونة بعد الفوز على ليفانتي في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حقق نادي برشلونة إنجازًا تاريخيًا بعد تجاوز ليفانتي في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، كما اقترب ليونيل ميسي من تحقيق رقم تاريخي.

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برشلونة انتصر على ليفانتي بثلاثية نظيفة ليضمن التواجد في ربع نهائي كأس الملك.

ولم يخرج برشلونة من كأس الملك وتأهل في 22 دور إقصائي على التوالي منذ خروجه أمام ريال مدريد في نصف النهائي موسم 2012-2013.

ويعد البلوجرانا أول فريق في إسبانيا يتمكن من الحفاظ على هذه السلسلة.

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كما وصل ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 49 في كأس الملك ليصبح ثاني هداف في تاريخ البلوجرانا في البطولة بالتساوي مع كيبالا بينما ساميتير هو الأكثر تسجيلًا للنادي الكتالوني بواقع 64.

وكانت آخر مرة لم يتواجد فيها برشلونة بربع النهائي من كأس الملك ترجع لموسم 2004-2005 ومنذ حينها ووصل الفريق إلى هذا الدور في كل موسم.

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