كأس محمد السادس - الزوراء يفتتح مشواره بالفوز أمام هورسيد
حقق الزوراء العراقي الفوز في أولى مباريات بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، أمام هورسيد الصومالي، بثنائية نظيفة، على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.
الفريق العراقي افتتح التهديف في اللقاء في الدقيقة 62 عن طريق علاء عباس من كرة ثابتة، ترجم بها سيطرة فريقه على المباراة بعدما فشل في فك التكتل الدفاعي الذي اعتمد عليه الفريق الصومالي.
وأضاف عبد الله عبد الأمير ثاني الأهداف برأسية في الدقيقة 74 من عمر المباراة.
نهاية مباراة|— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 18, 2019
#الزوراء_العراقي : 2 سجله اللاعب علاء عباس (61) واللاعب عبدالله لعيبي (73).#هورسيد_الصومالي 0
- التصفيات المؤهلة إلى دور 32 لبطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/jPf5mxBXO2
الفريقان يتنافسان ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كذلك اتحاد طنجة المغربي والرفاع البحريني.
ومن المقرر أن يلاقي الزوراء في الجولة المقبلة اتحاد طنجة، بينما يواجه هورسيد، الرفاع في 21 من الشهر الجاري.