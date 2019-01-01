كأس محمد السادس - الرفاع إلى دور الـ32 واتحاد طنجة يودع رغم السداسية

بطاقة المجموعة الأولى خطفها الرفاع البحريني، والزوراء وهورسيد واتحاد طنجة يودعون

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

خطف الرفاع البحرين بطاقة التأهل لدور الـ32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" عن المجموعة الأولى، بعد تحقيق فوز صعب أمام الزوراء العراقي بهدف وحيد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

هدف اللقاء الوحيد سجله مهدي عبد الجبار قبل النهاية بسبع دقائق، بأقدام مهدي عبد الجبار، مستغلًا ارتداد الكرة بشكل خاطئ من حارس مرمى الفريق العراقي بعد تصديه لتسديدة قوية من ركلة حرة.

الفوز رفع رصيد الرفاع إلى النقطة التاسعة، ليصعد إلى دور الـ32، بينما تجمد رصيد الزوراء عند ثلاث نقاط ويودع البطولة.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، فاز اتحاد طنجة المغربي فوزًا عريضًا أمام هورسيد الصومالي بسداسية مقابل هدف وحيد، لكن دون فائدة.

الفريق المغربي افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة من رأسية يونس الديب، مستغلًا خروج خاطئ لحارس المرمى، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 34، جاء الهدف الثالث بأقدام نعمان أعراب، تبعه يوسف أنور بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 42 و45 من الشوط الأول.

مع مرور أول خمس دقائق من الشوط الثاني، سجل هورسيد هدفه الوحيد عن طريق فهد عبد القادر، قبل أن يحرز اتحاد طنجة هدفه السادس في الدقيقة 75 من المباراة.

الفوز رفع رصيد الفريق الطنجاوي إلى النقطة السادسة، لكنه ودع المنافسات، بعد تفوق الرفاع عليه بتسع نقاط، بينما ودع هورسيد البطولة دون أي رصيد من النقاط.