كأس رئيس الدولة – الظفرة في نصف النهائي للمرة الثالثة والوصل يلحق به

الكشف عن أول فريقين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة بالإمارات

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت اليوم أول مباراتين دور ربع النهائي، في بطولة كأس رئيس الدولة بالإمارات، بين الظفرة دبا الفجيرة، والوصل أمام الفجيرة.

المباراة الأولى انتهت بفوز الظفرة بهدفين دون رد، سجلهما رومولو في الدقيقة العاشرة، بعد كرة رأسية من ركلة ركنية.

وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة، تمكن خالد بوازير من إضافة الهدف الثاني لفريقه، بعد تمريرة سحرية من رومولو، ليصل الظفرة لنصف نهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

وبنفس النتيجة حسم الوصل مباراته مع الفجيرة، حيث افتتح كايو أهداف اللقاء لفريقه في الدقيقة 31، بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

وفي الدقيقة 55 من الشوط الثاني، وبتسديدة قوية أطلق عبد الله صالح رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي الفجيرة، بعد متابعة كرة ركنية من الجهة اليمنى.

الجدير بالذكر أن الشارقة يواجه الإمارات ويلعب شباب أهلي دبي، أمام النصر في مباراتي ربع النهائي الآخرين والمقرر إقامتهما غدا السبت.