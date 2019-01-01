تحديد موعد قرعة المراحل المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين

البداية مع دور الـ32

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء موعد قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت مرحلة الـ64 من البطولة قد أقيمت خلال فترة التوقف الدولي الجارية وشهدت تألق كل الأندية الكبيرة لدور الـ32، وكان آخرها الشباب بانتصاره على طبرجل.

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وأوضحت لجنة المسابقات أن الإثنين القادم وتحديدًا عند الساعة السابعة والربع بتوقيت السعودية ستُجرى قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين بمشاركة 32 فريقًا هم الذين تأهلوا من المرحلة السابقة.

وأضاف البيان الذي ظهر على حساب اتحاد كرة القدم الرسمي على تويتر أن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين سيُقام في الفترة من 4-7 ديسمبر القادم.

يُشار لأن الأندية التي تأهلت لتلك المرحلة من البطولة هي: الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، والفيحاء والوحدة وأبها والفتح والاتفاق وضمك والرائد والتعاون والعدالة والفيصلي وجدة والبكيرية والجبلين والمجزل والجيل والروضة والصفا والدرع والنجوم والشعلة والطائي ونجران والخليج والعين والأخدود والعربي وأحد.

يُذكر أن التعاون هو حامل لقب كأس ملك السعودية للموسم الماضي، إذ هزم الاتحاد في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد بعدما أقصى الهلال من نصف النهائي، وسيخوض فريق سكري القصيم مباراة كأس السوبر السعودي ضد النصر في الرابع من يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.