رئيس عفيف: النصر هو المستفيد الأكبر من نقل المباراة للمجمعة

مباراة النصر أمام عفيف في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين ستلعب في المجمعة

أكد بندر الضليعي رئيس نادي عفيف أن النصر هو المستفيد الأكبر من نقل مباراة الفريقين ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين للمجمعة بدلًا من الدوادمي.

وسيلعب النصر مع عفيف يوم التاسع من نوفمبر الجاري، وقد جرت مفاوضات بين الناديين لنقل المباراة للرياض.

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ووافق حامل لقب الدوري السعودي بالفعل على شرطي عفيف، وهما حصوله على دخل اللقاء بالكامل وليس نصفه كما تنص اللوائح، وتحمل الإدارة النصراوية لتكاليف سفر وإقامة الفريق في الرياض لمدة 24 ساعة.

ورغم هذا الاتفاق، إلا أن الاتحاد السعودي تجاهله تمامًا وأعلن نقل المباراة لمدينة المجمعة الرياضية، وهو ما رآه رئيس عفيف يصب في صالح النصر فقط.

إذ قال "أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاهلت خطاباتنا التي أرسلت مع نادي النصر لنقل المباراة، لقد أبلغت بنقل اللقاء إلى مدينة المجمعة الرياضية قبل إعلان القرار بساعة ونصف حتى لا أفاجأ".

أضاف لصحيفة الرياضية السعودية " الوضع الآن في صالح النصراويين، لأنهم الأقرب إلى المجمعة، بينما سيقطع فريقنا نحو 500 كيلومتر، إلى جانب عدم تنازلهم عن دخل المباراة".

يُذكر أن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين سينطلق اليوم بـ3 مباريات أبرزها الهلال مع عرعر، وسيتواصل على مدار الأيام القادمة، وسيُختتم يوم الأحد القادم بمباراتي هجر أمام الرائد والتعاون ضد اللواء.