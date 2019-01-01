كأس خادم الحرمين الشريفين | الأهلي يُعاقب "جرأة الجندل" برباعية ممتعة

صعد الأهلي لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الجندل 4-1 بعدما تأخر بهدف خلال الشوط الأول

تأهل الأهلي لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تجاوزه الجندل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ولعب المدرب كريستيان جروس بتشكيل دمج خلاله بين الأساسيين والبدلاء، وقد اضطر بعد 17 دقيقة على بداية الشوط الأول لإخراج خالد البركة للإصابة وإقحام لوكاس ليما.

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وفاجأ الجندل الجميع بأداء جيد جدًا خلال الشوط الأول نجح خلاله في إبعاد خطر الأهلي عن مرماه، بل ووصل مرمى محمد العويس في أكثر من محاولة جيدة.

وسجل الفريق هدفه الأول والوحيد في اللقاء بواسطة فهد العنزي عند الدقيقة الـ23، وكاد أن يُعزز تقدمه بفرصة أخرى ممتازة لكن العويس تصدى لتسديدة سامبا ديالو.

وبعد عدة محاولات هجومية، نجح الأهلي في الوصول لهدف التعادل وأحرزه يوسف البلايلي في آخر لحظات الشوط الأول.

اختلف حال المباراة في الشوط الثاني تمامًا، إذ تراجع أداء الجندل كثيرًا وفرض الأهلي أفضليته على الملعب وهدد مرمى منافسه بالكثير من المحاولات والفرص الحقيقية.