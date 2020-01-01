كأس جوان جامبر .. برشلونة يكتفي بهدف نظيف في مرمى إلتشي

تفاصيل فوز برشلونة على إلتشي

انتصر نادي برشلونة بهدف نظيف على إلتشي في بطولة كأس جوان جامبر الودية والتي تعد آخر لقاء تحضيري قبل بداية الموسم.

الهدف الوحيد سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة الثانية من هجمة بدأها ليونيل ميسي ومررها إلى جوردي ألبا ليلعبها بالعرض ويحولها الفرنسي لهدف.

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وبعد الهدف حاول برشلونة في العديد من المناسبات تشكيل خطورة على مرمى إلتشي وكاد كوتينيو أن يسجل برأسية خرجت بعيدًا عن المرمى.

ومن كرة ثابتة لعبها ميسي على رأس بيكيه ضربها بقوة لتغادر المرمى في ظل مزاحمة زميله لونجليه على اللعبة.

فاتي شكل خطوة كبيرة على الرواق الأيسر وكاد أن يسجل هدفًا لكن الحكم حرمه من ذلك بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة برشلونة وبالأخص من جانب فاتي وميسي، إذ كاد الأخير أن يسجل هدفًا من شبه انفراد بالمرمى وتصدى لها الحارس كما تعرض البرغوث للعرقلة.

برشلونة أجرى عددًا من التغييرات وحصل بيانيتش على أول فرصة له للمشاركة مع النادي الكتالوني بديلًا لسيرجيو بوسكيتس.

ورغم كثرة محاولات برشلونة إلا أنّ الحارس كان في الموعد وتصدى لأكثر من هجمة سواء من عثمان ديمبيلي أو ترينكاو.

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يشارك في الدوري الإسباني يوم الأحد، 27 سبتمبر، بمواجهة فياريال في كامب نو.