كأس اليونان | كوكا يواصل التسجيل في تعادل أولمبياكوس أمام لاميا
قاد المحترف المصري أحمد حسن "كوكا"؛ مهاجم أولمبياكوس اليوناني، فريقه للتعادل أمام لاميا بثلاثية لكل فريق، بذهاب دور ربع نهائي كأس اليونان.
لاميا افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة عن طريق نيكولاس تسوكالوس، ثم عادل جيل دياز النتيجة لأولمبياكوس في الدقيقة 12.
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أصحاب الأرض أعادوا التقدم لصالحهم مرة أخرى في الدقيقة 31 بهدف أندرياس بوشالاكيس؛ لاعب أولمبياكوس، بالخطأ في مرماه، لكن تعادل رفاق كوكا للمرة الثانية في الدقيقة 51 بهدف فرانكو سولدانو.
كوكا، الذي شارك أساسيًا في المباراة، أحرز هدف فريقه الثالث في الدقيقة 61، ليواصل تسجيله للأهداف للمباراة الثانية على التوالي، لكنه خرج في الدقيقة 66 من عمر المباراة.
Βλέποντας την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα! / Watching the ball hitting the nets!#olympiacos #LAMOLY #GreekCup @HassanKouka pic.twitter.com/2ylafEqNsm— Olympiacos FC (@olympiacos_org) ٦ فبراير ٢٠١٩
وجاءت آخر الأهداف في الدقيقة 62 من نصيب لاميا عن طريق تسوكالوس، لتنتهي المباراة بالتعادل.
ومن المقرر أن يستضيف أولمبياكوس، لاميا في لقاء الإياب، المحدد إقامته في 26 من الشهر الجاري، لحسم المتأهل لنصف النهائي.
الكلاسيكو الذي طالما انتظارناه، فالبعض يصفه بالحرب العالمية الثالثة بين رونالدو وميسي، ولكن مهلاً انظروا👀👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
📅23 ديسمبر 2007: الكلاسيكو بدون ميسي ورونالدو
📅28 أكتوبر 2018: الكلاسيكو بدون رونالدو (للرحيل)وميسي (للإصابة)
📅6 فبراير 2019: الكلاسيكو قد يُصبح بدون الثنائي أيضًا😢 pic.twitter.com/PGXL5du8m1