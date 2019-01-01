كأس اليونان | كوكا يواصل التسجيل في تعادل أولمبياكوس أمام لاميا

المحترف المصري يسجل للمباراة الثانية على التوالي

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

قاد المحترف المصري أحمد حسن "كوكا"؛ مهاجم أولمبياكوس اليوناني، فريقه للتعادل أمام لاميا بثلاثية لكل فريق، بذهاب دور ربع نهائي كأس اليونان.

لاميا افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة عن طريق نيكولاس تسوكالوس، ثم عادل جيل دياز النتيجة لأولمبياكوس في الدقيقة 12.

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أصحاب الأرض أعادوا التقدم لصالحهم مرة أخرى في الدقيقة 31 بهدف أندرياس بوشالاكيس؛ لاعب أولمبياكوس، بالخطأ في مرماه، لكن تعادل رفاق كوكا للمرة الثانية في الدقيقة 51 بهدف فرانكو سولدانو.

كوكا، الذي شارك أساسيًا في المباراة، أحرز هدف فريقه الثالث في الدقيقة 61، ليواصل تسجيله للأهداف للمباراة الثانية على التوالي، لكنه خرج في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وجاءت آخر الأهداف في الدقيقة 62 من نصيب لاميا عن طريق تسوكالوس، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ومن المقرر أن يستضيف أولمبياكوس، لاميا في لقاء الإياب، المحدد إقامته في 26 من الشهر الجاري، لحسم المتأهل لنصف النهائي.