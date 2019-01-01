كأس الملك | فيديو - ميدو يحقق المفاجأة ويقود الوحدة لإقصاء الأهلي والتأهل لدور الـ8

الوحدة على موعد مع التعاون في الدور المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف الوحدة بطاقة التأهل إلى دور الـ8 بكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الأهلي، بعد التغلب عليه بدور الـ16، على ملعب الجوهرة المشعة.

الوحدة بدأ ضاغطًا وسنحت أولى الفرص الخطيرة له في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعدما استخلص كاسونجو الكرة من الدفاع الأهلاوي أمام المرمى إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

ورد الراقي في الدقيقة 28، حيث انطلق دجانيني من الجهة اليمنى وتفوق بسرعته على دفاعات الراقي، لينفرد بمحمد عواد؛ حارس الوحدة، ويسدد الكرة من فوقه إلا أنها مرت أمام المرمى إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 31، أهدر كاسونجو الفرصة الثانية للوحدة، بعدما سدد رأسية قوية، لكنها علت العارضة.

ونجح دجانيني في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 40 بعدما استلم عرضية هوائية رائعة، وانطلق بسرعته للانفراد بعواد، وسددها قوية هذه المرة سكنت الشباك.

الهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 40

الأهلي 1 : 0 الوحدة#الاهلي_الوحدة #دوري_بلس pic.twitter.com/LtCqxLZnFs — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ يناير ٢٠١٩

مع بداية الشوط الثاني، أهدر السوري عمر السومة فرصة تعزيز تقدم الراقي بهدف ثاني بعدما استلم تمريرة المصري محمد عبد الشافي أمام المرمى، لكنه سددها بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 49 من عمر اللقاء، واصل كاسونجو ضياع الفرص، حيث انفرد بالمرمى إلا أنه سدد الكرة في جسد الحارس بغرابة، لترتد ويدخل الدفاع الأهلاوي ويبعد الخطورة عن مرماه.

وسجل الأهلي هدف ثاني عن طريق السومة في الدقيقة 58، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لتدخل عبد الفتاح عسيري بعنف على لاعب الوحدة قبل أن يسلم الكرة للسومة.

وكاد الوحدة أن يحرز هدفه الأول في الدقيقة 76 من تسديدة رائعة من العامري من على أطراف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، كادت أن تخدع حارس الراقي وتدخل شباكه من فوقه إلا أنه وضع يده ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 85، نجح أوتيرو في تسجيل هدف التعادل لكتيبة المصري أحمد حسام "ميدو"، بطريقة رائعة من ركلة ثابتة.

الهدف الأول لنادي ⁧#الوحدة⁩ سجله اللاعب اوتيرو في الدقيقة 85

الأهلي 1 : 1 الوحدة

⁧#الاهلي_الوحدة⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/xWQ5BN61QA — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، لتلجأ المباراة للأشواط الإضافية، التي انتهت هي الأخرى بالتعادل.

ورجحت ركلات الترجيح كتيبة ميدو، التي انتصرت بنتيجة 3-1، ليتأهل الوحدة إلى دور الـ8.

ومن المنتظر أن يلاقي الوحدة فريق التعاون في الدور المقبل، المقرر إقامته في الثاني من فبراير المقبل.