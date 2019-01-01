كأس الملك – الهلال يقلب الطاولة على الفيصلي ويتأهل إلى ربع النهائي

الهلال يلحق بالنصر والاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرميين الشريفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز الهلال مقعده، في دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دور الستة عشر من البطولة.

الفيصلي، افتتح أهداف اللقاء سريعاً، حيث لم ينتظر روجيريو دي اسيس، إلا دقيقتين فقط من أجل الإعلان عن الهدف الأول، في مرمى أصحاب الأرض.

وبعد مرور 20 دقيقة من مجريات الشوط الأول، استطاع المهاجم الفرنسي جوميز تعديل النتيجة للزعيم، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

واصل متوسط ميدان الفيصلي تألقه، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.

الهلال قلب النتيجة في آخر 10 دقائق من اللقاء، حيث تمكن ناصر الدوسري، في خطف هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 83، استطاع ريفاس أن يتقدم للهلال للمرة الأولى في اللقاء، ليحافظ الزعيم على التقدم فيما تبقى من المباراة ويتأهل إلى الدور القادم من البطولة.