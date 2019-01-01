كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 | نظام البطولة، الجوائز، نتائج وموعد المباريات والأبطال السابقون
في 21 يوليو 2019 أُجريت قرعة الدورين التمهيدي والأول من النسخة الاستثنائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 في القاهرة، وتُعد هذه البطولة إستثنائية حيث أنها النسخة الأولى التي ستُلعب من شهر أغسطس وحتى شهر مايو وفقاً لقرار الاتحاد الأفريقي الصادر في 20 يوليو الماضي، حيث كانت النسخ الـ16 السابقة تبدأ في شهر نوفمبر.
يشارك في النسخة الحالية من ثاني أقوى بطولات القارة السمراء 53 فريقاً، 42 منهم سيخوضوا المشوار من الدور المؤهل، بينما سيتأهل 11 فريق إلى الدور الأول مباشرة، وأبرزهم هم الصفاقسي التونسي، المصري البورسعيدي، حسنية أغادير المغربي.
وجاء جدول البطولة موضحاً بدء الدور التمهيدي في الفترة من 9 أغسطس وحتى 25 من نفس الشهر، بينما يبدأ الدور الأول من نصف سبتمبر وحتى نهاية الشهر، وستستمر المسابقة حتى النهائي الذي لم يتحدد بعد حتى الآن.
الفائز بالمسابقة ستُتاح له فرصة إضافة لقب جديد إلى دولاب بطولاته، حيث أنه سيواجه الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2019-20 في مباراة السوبر الإفريقي التي تعد بطولةً في حد ذاتها.
الزمالك المصري هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية، وحصل عليها بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.
وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن النسخة الاستثنائية من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20، جدول مواعيد البطولة، موعد المباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين.
ما هو نظام بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20؟
يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 53 فريقاً، يتأهل منهم 11 فريقاً إلى الدور الأول مباشرة، بينما 42 فريق يبدأ المشوار من الدور التمهيدي الذي يُعد دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب ليتأهل منهم 21 فريق، وتحدد القرعة طرفي كل مواجهة، وفي الدور الأول يتقابل الـ11 فريق المتأهل مباشرة مع 11 فريق من المتأهلين عن طريق الدور التمهيدي، ويكتمل الصراع في خمس مقاعد آخرى يتنافس عليها الـ10 فرق الآخرين المتأهلين أيضاً من الدور التمهيدي، ليتأهل 16 فريقاً إلى الجولة الفاصلة والتي يلتقي فيها المتأهلين ضد الـ16 فريق الذي تم إقصائهم من الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، ليتأهل الفائز مباشرة إلى دور المجموعات.
يتكون دور المجموعات من 4 مجموعاتٍ رباعية، وتتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها ذهاباً وإياباً وفي النهائي يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها لدور الـ8.
تكون مباريات ربع النهائي ذهاباً وإياباً بنظام خروج المغلوب، ويتم اختيار طرفي كل مواجهة عن طريق القرعة، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب في نصف النهائي والنهائي لمعرفة بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20.
جدول مواعيد كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20
أُجريت قرعة الدوررين التمهيدي والأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2019-20 في 21 يوليو 2019 الماضي في القاهرة بمصر، وتبدأ مباريات الدور التمهيدي في التاسع من أغسطس وحتى الخامس والعشرون من نفس الشهر، أما الدور الأول فتبدأ مبارياته في 13 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر 2019.
جدول مواعيد كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20:
|
المرحلة
|
الدور / الجولة
|
موعد القرعة
|
الذهاب
|
الإياب
|
التأهل
|
الدور التمهيدي
|
21 يوليو 2019
|
9- 11 أغسطس 2019
|
23 - 25 أغسطس 2019
|
الدور الأول
|
13 - 15 سبتمبر 2019
|
27 - 29 سبتمبر 2019
|الجولة الفاصلة
|9 أكتوبر 2019
|27 أكتوبر 2019
|3 نوفمبر 2019
|
المجموعات
|
الجولة الأولى
|
10 نوفمبر 2019
|
29 نوفمبر 2019
|
الجولة الثانية
|
6 ديسمبر 2019
|
الجولة الثالثة
|
27 ديسمبر 2019
|
الجولة الرابعة
|
14 فبراير 2020
|
الجولة الخامسة
|
21 فبراير 2020
|
الجولة السادسة
|
6 مارس 2020
|
خروج المغلوب
|
ربع النهائي
|
11 مارس 2020
|
3 أبريل 2020
|
10 أبريل 2020
|
نصف النهائي
|
24 أبريل 2020
|
1 مايو 2020
|
النهائي
|
لم يتحدد بعد
|
لم يتحدد بعد
جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20
|
رقم المباراة
|المباراة
|1
|(موريتانيا) جمعية اسنيم - أدجوبي (بنين)
|2
|(النيجر) يونيون سبورتيف دي لا - الاتحاد (ليبيا)
|3
|(توجو) مارانثا - سفينة ليبيريا (ليبيريا)
|4
|(الجابون) بيلكان - مانيما (الكونغو الديمقراطية)
|5
|(الجزائر) بارادو - كامسر (غينيا)
|6
|(جمهورية موريشيوس) بولتون سيتي - جوانينج جلاكسي (بتسوانا)
|7
|(الصومال) ماقديشو - ماليندي (كينيا)
|8
|(غينيا الأستوائية) أكونانجي - أشانتى كوتوكو (غانا)
|9
|(نيجيريا) نيجر تورنادو - سانتو با (غينيا)
|10
|(جنوب أفريقيا) تي سي جلاكسي - سانت لويس صنز يونايتد (سيشل)
|11
|(زامبيا) بوليدكون - يانج بوفالوز (سوانزيلاند)
|12
|(جيبوتي) سبورتيف دي آرتا - الخرطوم (السودان)
|13
|(الكونغو الديمقراطية) موتيما بيمبي - رينارد دي ميلونج (الكاميرون)
|14
|(رواندا) كيجالي - كينوندوني (تنزانيا)
|15
|(أوغندا) برولين - ماستر سيكيورتي (مالاوي)
|16
|(كينيا) بانداري - الأهلي شندي (السودان)
|17
|(تونس) الاتحاد الرياضي ببن ڨردان - امارات يونايتد (جنوب السودان)
|18
|(أثيوبيا) كينيمبا - عزام يونايتد (تنزانيا)
|19
|(زيمبابوي) تري أنجل يونايتد - روكينزو (بوروندي)
|20
|(مصر) بيراميدز - إيتوال دي كونجو (الكونغو الديمقراطية)
|21
|(الجزائر) شباب بولوزداد - القطن التشادي (تشاد)
كم تبلغ الجوائز المالية لكأس الكونفدرالية الإفريقية؟ وكيف تطورت منذ 1997؟
بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.
فقبل أن نبدأ في بطولة كأس الكونفدرالية 2019-20 يجب أن نعلم أن جوائز المسابقة تطورت مادياً مرتين من قبل، الأولى في عام 2009، والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء سنستعرض لكم مقدار الجوائز المالية الجديدة بحسب الزيادة الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.
كانت الأندية الأفريقية تتهافت على الوصول لدور الـ8 ليس فقط من أجل التنافس وحفر إسمها في البطولة، بل للحصول على الجائزة المادية التي ليست بالضخمة، لكنها تعد جيدةً جداً بالنسبة لفرق القارة الأفقر في العالم.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 165 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 195 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 265 ألف دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 445 ألف دولار، ويحصل البطل على 660 ألف دولار أمريكي.
جدول الجوائز المادية لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد زيادة 2017:
|
المركز النهائي للفريق
|الجائزة
|البطل
|1.250 مليون دولار أمريكي
|الخاسر بالنهائي
|650 ألف دولار أمريكي
|الخاسران بمواجهتي نصف النهائي
|450 ألف دولار أمريكي
|صاحب المركز الثالث في دور المجموعات
|275 ألف دولار أمريكي
|متذيل المجموعة
|275 ألف دولار أمريكي
من هي الفرق الفائزة بكأس الكونفدرالية الأفريقية من قبل؟
تحتل الكرة التونسية نصيب الأسد من كؤوس الكونفدرالية الإفريقيى عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما النجم الساحلي والصفاقسي قطبي الكرة في بلاد نسور قرطاج، كما أن الترجي سبق له الفوز بالبطولة، وذلك في نسخة 1997.
مباراة ودية للزمالك قبل مواجهة ديكاداها الصومالي
الأبطال التاريخيين لكأس الكونفدرالية الإفريقية:
|
الفريق
|
البطل
|الوصيف
|النجم الساحلي - تونس
|4 (1995, 1999, 2006, 2015)
|3 (1996, 2001, 2008)
|الصفاقسي - تونس
|4 (1998, 2007, 2008, 2013)
|1 (2010)
|شبيبة القبائل - الجزائر
|3 (2000, 2001, 2002)
|-
|مازيمبي - الكونغو
|2 (2016, 2017)
|1 (2013)
|الرجاء - المغرب
|2 (2003, 2018)
|-
|الجيش الملكي - المغرب
|1 (2005)
|1 (2006)
|شوتينج ستارز - نيجيريا
|1 (1992)
|-
|ستيلا كلوب - كوت ديفوار
|1 (1993)
|-
|بيندل إنشورانس - نيجيريا
|1 (1994)
|-
|الكوكب المراكشي - المغرب
|1 (1996)
|-
|الترجي التونسي - تونس
|1 (1997)
|-
|هارتس أوف أوك - غانا
|1 (2004)
|-
|الملعب المالي - مالي
|1 (2009)
|-
|هارتس أوف أوك - غانا
|1 (2000)
|-
|الفتح الرياضي - المغرب
|1 (2010)
|-
|المغرب الفاسي - المغرب
|1 (2011)
|-
|ليوباردز - الكونغو
|1 (2012)
|-
|الأهلي - مصر
|1 (2014)
|-
|الزمالك - مصر
|1 (2019)