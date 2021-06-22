كأس العرب | فيديو .. موريتانيا تقصي اليمن وتٌكمل مجموعة الإمارات

تم طرد لاعب اليمن قبل نهاية الشوط الأول

انضم منتخب موريتانيا إلى المتأهلين لكأس العرب 2021، بعدما تغلب على اليمن بثنائية نظيفة، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

هدف المباراة الأول جاء في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعدما وصلت كرة من خط الدفاع إلى خلف مدافعي اليمن، لتجد دياكيتي منفردًا تمامًا بحارس المرمى، ويسدد الكرة بسهولة في الشباك.

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وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر المباشر في وجه مدير الرداعي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، التي أثبتت وجود لمسة يد متعمدة، أبطلت فرصة انفراد صريح لموريتانيا.

موريتانيا أضافت الهدف الثاني بالدقيقة 85 من عمر المباراة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بأقدام حميه طنجيه.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لليمن في الدقيقة 2+90، بعدما نُفذت كرة ثابتة مباشرة على المرمى، سكنت الشباك، إذ اصطدمت أولًا في يد حارس موريتانيا ثم خدعته وسكنت مرماه، لكن الإلغاء جاء بداعي وجود تسلل على أحد لاعبي اليمن.

بهذا الفوز تأهل المنتخب الموريتاني إلى نهائيات كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر في أواخر نوفمبر المقبل.

وتقع موريتانيا ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات تونس والإمارات وسوريا.