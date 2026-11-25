25 نوفمبر 2026؛ هو يوم جديد كتب فيه منتخب السعودية تحت 17 عامًا "التاريخ"، في بطولة كأس العالم للناشئين.

نعم.. المنتخب السعودي حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها؛ وذلك بعد فوزه (2-1) على هايتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتقدم منتخب هايتي في الدقيقة 28، بواسطة لاعبه ستيفن راموس؛ قبل أن يرد السعوديون بثنائية متتالية عن طريق عبدالله الدوسري وزيد البوري، في الدقيقتين 54 و78.

وبهذه النتيجة.. وصل المنتخب السعودي إلى نقطته السادسة، من انتصارين وهزيمة في 3 مباريات؛ محتلًا "المركز الثاني" في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، خلف فرنسا "المتصدرة".

التكاسل.. الخطر الذي يهدد المنتخبات السعودية!

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رغم فوز منتخب السعودية، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة؛ إلا أن مواجهة هايتي مساء اليوم الأربعاء، كشفت لنا عن "العيب الخطير" الذي يهدد الأخضر بمختلف فئاته.

هذا العيب يُمكن أن نسميه التكاسل أو الاستخفاف بالخصم والثقة الزائدة؛ وهي أمور قد تصيب المنتخبات السعودية، بعد تحقيق فوز كبير.

كيف؟!.. انظر عزيزي القارئ إلى مثالين مهمين للغاية، للمنتخبات السعودية في بطولات كأس العالم؛ و هما:

* كأس العالم 2022: حقق المنتخب السعودي الأول فوزًا تاريخيًا (2-1) على الأرجنتين، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ الأمر الذي رفع سقف التوقعات، وجعل الأخضر يدخل مباراتي بولندا والمكسيك بثقة زائدة، لكنه خسرهما وودع البطولة من دور المجموعات.

* كأس العالم 2026: حقق المنتخب السعودي للناشئين فوزًا تاريخيًا (1-0) على فرنسا، في الجولة الثانية من دور المجموعات؛ الأمر الذي جعله يدخل مواجهة هايتي في اللقاء الحاسم لحجز بطاقة التأهل، بثقة كبيرة ربما تجاوزت حدودها الطبيعية.

ونتيجة لما بدا من تكاسل بعض نجوم الأخضر، أو الثقة الزائدة بعد الفوز على فرنسا؛ شاهدنا مستوى سيئًا للغاية في الشوط الأول، مع التأخر في النتيجة (0-1).

هذه النتيجة؛ كانت تعني توديع منتخب السعودية بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، من دور المجموعات.

لكن لحسن الحظ؛ تدارك المنتخب السعودي ما فعله في الـ45 دقيقة الأولى، وذلك بقلب النتيجة والفوز (2-1) في الشوط الثاني.

إلا أنه يجب على المنتخبات السعودية المختلفة التعلُّم؛ بأنه لا يمكن التوقف عند الفوز على المنافسين الكبار، وخوض جميع المباريات بجدية، من أجل رفع علم المملكة عاليًا.

زيد البوري.. بطل السعودية الأول في مونديال الناشئين!

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عودة المنتخب السعودي في النتيجة ضد هايتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة؛ يعود الفضل فيها إلى لاعب واحد أكثر من غيره، وهو زيد البوري.

البوري دخل "بديلًا" في بداية الشوط الثاني؛ حيث قاد ثورة الأخضر السعودي ضد هايتي، على النحو التالي:

* أولًا: نشاط هجومي كبير؛ سواء في الجناح الأيسر أو عمق الملعب.

* ثانيًا: صناعة الهدف الأول إلى زميله عبدالله الدوسري، في الدقيقة 54.

* ثالثًا: تسجيل هدف انتصار السعودية (2-1) ضد منتخب هايتي، في الدقيقة 78.

وتألق البوري لم يقتصر على مباراة هايتي فقط؛ حيث قدم مستوى رائعًا ضد أوروجواي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقتها.. شكل هذا اللاعب الشاب خطورة كبيرة على دفاعات أوروجواي، وتحصل على "ركلة جزاء" لمصلحة المنتخب السعودي؛ قبل أن يتعرض لمشاكل عضلية، خرج على إثرها من أرضية الملعب في الدقيقة 67.

وبسبب هذه المشاكل العضلية؛ لم يلعب البوري "أساسيًا" ضد فرنسا وهايتي في الجولتين الثانية والثالثة، حيث دخل كـ"بديل" في مطلع الشوط الثاني.

وبدخوله كـ"بديل" ضد فرنسا، صنع البوري هدف فوز السعودية (1-0)؛ ليكرر نفس الأمر ضد هايتي، بتمريرة حاسمة وهدف الانتصار (2-1) والتأهل إلى دور الـ32.

الهلال.. ما يقدمه زيد البوري في المونديال أكبر إحراج لك!

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ما يقدمه زيد البوري في بطولة كأس العالم للناشئين؛ هو بمثابة الإحراج الكبير لعملاق الرياض الهلال.

نعم عزيزي القارئ؛ البوري هو لاعب في الفئات السنية للهلال، حيث يجيد في الجناحين الأيسر والأيمن، وكذلك الظهير.

ويمتلك البوري الكثير من المميزات الرائعة للغاية؛ والتي يمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط المهمة، على النحو التالي:

* أولًا: شخصية قوية للغاية.

* ثانيًا: مهارات فنية كبيرة "1 ضد 1".

* ثالثًا: انطلاقات سريعة في المساحات.

* رابعًا: تمريرات دقيقة وحاسة تهديفية عالية.

* خامسًا: عين ثاقبة تجعله يصنع الكثير من الأهداف لزملائه.

وقد يتساءل البعض؛ قائلين: " إذًا.. ما الإحراج الذي يتعرض له الهلال وهو يمتلك موهبة بهذا الحجم؟! ".

الإجابة بسيطة عزيزي القارئ؛ وهي أن أكثر ما كان يميز الهلال سابقًا عن كافة أندية السعودية، هو اعتماده على أبنائه من اللاعبين السعوديين الموهوبين.

لذا؛ كنا نشاهد الهلال لا يتوقف على نجومه الأجانب فقط، بل يصنع لاعبيه المحليين الفارق في المباريات والتتويج بالبطولات.

أما في الفترة الأخيرة، أصبحنا نشاهد الهلال لا يعطي فرصة كبيرة لأبنائه، بل يتخلى عن الموهوبين منهم مثل مصعب الجوير؛ ويقوم بالتعاقد مع آخرين أقل جودة فنية، لا يقدمون إضافات كبيرة.

ولك أن تتخيل.. لاعب بموهبة البوري وشخصيته، لا يزال يلعب في فريق الهلال تحت 18 سنة؛ ولم يتحصل على فرصته مع الفئات الأعلى سنًا، حتى وقتنا هذا.

وكرة القدم أصبحت ليست بالسن الآن، وإنما بالموهبة والشخصية؛ وزيد البوري يمتلك منهما الكثير، وأكبر دليل ما قام به فوق أرضية الملعب وخارجه.

على سبيل المثال؛ قبل فوز السعودية ضد فرنسا في الجولة الثانية من دور المجموعات، نشر البوري رسالة عبر حسابه بـ"إنستجرام" وهي: "سنفعلها".

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أي إن هذا اللاعب، لا يخاف من المباريات الكبيرة؛ بل يجعلها حافزًا كبيرًا له، من أجل تقديم أفضل ما لديه فوق أرضية المستطيل الأخضر.