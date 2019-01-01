كأس العالم للسيدات | طواحين هولندا تروض الأسود، وكندا تلحق بركب المتأهلين

بأقل مجهود. تمكن منتخب هولندا للسيدات من ترويض نظيره الكاميروني بثلاثية مقابل هدف، في واحدة من مواجهات الجولة الثانية، لمرحلة مجموعات مونديال العالم النسائي، المقام حاليًا على الأراضي الفرنسية.

تقدمت فيفان ميديما للمنتخب الهولندي قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، قبل أن ترد عليها جابريال أونجوني بهدف التعديل بعد أقل من دقيقتين من أولى أهداف المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد منتخب الأراضي المنخفضة لأخذ الأسبقية بهدف ثاني حمل توقيع دومنيك بلودورث، ثم تبعتها صاحبة الهدف الأول برصاصة الرحمة الثالثة قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

💫المغربي أيوب الكعبي يتراجع : حمد الله أخي الأكبر.. اللقطة كانت عفوية🗣️👇 pic.twitter.com/pJC1LXnP3X — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

بهذه النتيجة، يكون المنتخب الهولندي قد احتفظ بصدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة في أول مباراتين، وأيضًا قد ضمن الترشح للأدوار الإقصائية، بفارق هدف وحيد عن المنتخب الكندي، الذي أسقط خصمه النيوزلندي بهدفين دون رد، ليلحق بركب المنتخبات المتأهلة مبكرًا لدور الـ16، فيما ظلت الكاميرون ونيوزلندا في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.