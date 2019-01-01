كأس العالم للسيدات | البرازيل تنجو من الخروج المبكر بهدف تاريخي في إيطاليا

ضمن منتخب سيدات البرازيل التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم النسائية، بفوز لا يقدر بثمن على حساب إيطاليا بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "دي هاينو" في ختام مواجهات الدور الأول، لحساب المجموعة الثالثة التي تضم كذلك أستراليا.

وسجلت الأسطورة مارتا هدف السيليساو الوحيد قبل نهاية المباراة ربع ساعة من علامة الجزاء، لتصبح أكثر لاعبة في التاريخ تسجل في كأس العالم، 17 هدفًا، أكثر من أي لاعب في فريق رجال أو سيدة على صعيد كأس العالم.

وفي نفس التوقيت، قهر المنتخب الأسترالي نظيره الجاميكي برباعية مقابل هدف، حملت توقيع سامنثا كير، في الدقائق 11، 41، 69 و83، أما هدف ممثل أمريكا الوسطى الوحيد، سجلته هافانا مع بداية الشوط الثاني.

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بهذه النتائج، يكون المنتخب الإيطالي قد حافظ على صدارة المجموعة، بست نقاط، بفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأسترالي الذي خطف مركز الوصافة، وخلفهما المنتخب البرازيلي بنفس رصيد النقاط، محتفظا بمقعد في دور الـ16 ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث في المجموعات الست.